Tre nuovi live in arrivo per il cantautore piemontese, reduce dalla serie di concerti che, tra la primavera e l’estate, ha portato sui palchi del Belpaese – e non solo - “RockBugo”, una raccolta, la prima ufficiale dell’artista, che ripropone i brani più significativi del repertorio di Bugo in chiave rock, uscita lo scorso mese di maggio.

Cristian Bugatti sarà di scena il 29 settembre al Combo Social Club di Firenze, il 6 ottobre al Circolo Mu di Parma e il 26 ottobre al Circolo Ohibò di Milano.

“RockBugo”, nono album in studio del cantautore nato a San Martino di Trecate, contiene un solo pezzo acustico, la versione unplugged di “Comunque io voglio te”. Potete ascoltarlo qui nella sua versione live, condivisa su YouTube, nei giorni scorsi, dal canale ufficiale del cantautore: