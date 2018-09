Lenny Zakatek, voce di alcuni dei grandi successi degli Alan Parsons Project, sarà in Italia per lo spettacolo “Honouring the music of Alan Parsons & Eric Woolfson”, in cui interpreterà dal vivo le musiche del leggendario gruppo britannico. L’evento si terrà il primo novembre al Creberg Teatro di Bergamo.

I brani del progetto nato da Alan Parsons e Eric Woolfso saranno riproposti fedelmente in questo concerto con la voce originale di colui che ha firmato quel decennio a cavallo tra i Settanta e gli Ottanta: Lenny Zakatek.

Sul palco insieme a Lenny Zakatek un ensemble composto dall’Orchestra Sinfonica Gavazzeni, formata da 37 elementi, da un coro lirico di 12 voci, e dai musicisti della band del progetto Skeye capitanati dal chitarrista Massimo Numa, riporteranno dal vivo molti successi parsoniani del periodo che va dal 1976 al 1990 (tra i quali i classici “Sirius”,” Eye in the sky”, “Games people play”, “I wouldn’t want to be like you”, “Mammagamma”, “Ammonia Avenue”, “Freudiana”, “In the lap of the gods”, “Some other time”).

Di seguito i dettagli dell’evento:

LENNY ZAKATEK in “Honouring the music of Alan Parsons & Eric Woolfson”

CREBERG TEATRO BERGAMO

giovedì 1 novembre 2018 - ore 21.00

Biglietti in vendita sul Circuito Ticketone

Prezzi a partire da euro 26,00

Per informazioni: www.skeyeonline.com