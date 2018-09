Teatro sold-out per David Crosby a Milano: il cantante si è esibito martedì 11 settembre al Dal Verme di Milano: lo abbiamo visto in ottima forma eseguire una scaletta impeccabile che ha unito le canzoni del periodo solista, quelle della sua band CPR con classici di CS&N e addirittura un pezzo del periodo dei Byrds, la psichedelica "Eight miles high". Ad accompagnarlo, una band solida basata proprio sui CPR, la band che lo ha accompagnato in buona parte dei '90 e nei primi anni zero, ovvero il figlio James Raymond (tastiera) e Jeff Pevar (chitarra) (da Crosby, Pevar e Raymond deriva l'acronimo CPR), con Mai Agan (basso), Steve DiStanislao (batteria), e Michelle Willis (tastiera e voce).

Ecco un video del concerto, l'iniziale "In my dreams":

Stasera, 13 settembre, Crosby replica all’Auditorium Parco Della Musica, Sala S.Cecilia, di Roma (biglietti ancora disponibili). Per confermare lo stato di grazia. Il 26 ottobre uscirà “Here If You Listen”, quarto album da solista in 4 anni e il terzo in due, dopo "Sky Trails", uscito solo un anno fa. Il leggendario artista ha avuto una carriera solista discontinua (tra il primo "If I could only rember my name" del '71 e il suo seguito "Oh yes I can" sono passati ben 18 anni", ma ora che le avventure con gli (ex?) amici Nash, Stills e Young sono finite, sembra avere trovato un nuovo ritmo.

Ecco la scaletta del concerto.

SCALETTA

In My Dreams

Morrison

Naked in the Rain

Thousand Roads

At The Edge

Guinnevere

What Are Their Names

Long Time Gone

Déjà Vu

seconda parte

The Lee Shore

Homeward Through the Haze

Sky Trails

Delta

Janet

Eight Miles High

Wooden Ships

Bis

Almost Cut My Hair

Ohio