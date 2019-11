Parlare di Booker Taliaferro Jones Jr. significa parlare di uno dei più grandi - e meno noti, almeno dalle nostre parti - architetti del sound americano così come lo conosciamo oggi: insieme ai suoi M.G.'s. il polistrumentista, performer e produttore che proprio oggi, 12 novembre, compie 75 anni, non solo ha definito gli standard del southern soul diventando la colonna musicale portante della Stax, la leggendaria etichetta che ha fatto conoscere al mondo leggende come Otis Redding ed Eddie Floyd, ma ha anche modellato un sound che dagli anni Settanta in poi sarebbe diventato un punto fermo comune tra i generi più rilevanti sul mercato statunitense e mondiale, dal pop al rock, passando per l'r'n'b, l'urban e l'hip hop.

Per celebrare il suo compleanno, ecco, nelle pagine che seguono, tutti i singoli realizzati con gli MG's finiti nella top 100 dei singoli più venduti sul mercato americano. Buon ascolto!