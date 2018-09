Andrà in onda stasera, giovedì 13 settembre alle 21.15 su Sky Uno, la seconda puntata delle audizioni dell’edizione numero 12 di X Factor. Disponibile anche su digitale terrestre al canale 311 o 11.

Nelle puntata di stasera, i giudici Fedez, Mara Maionchi, Manuel Agnelli e Asia Argento selezioneranno i 12 concorrenti che poi potranno accedere alla fase successiva di selezioni. L'ospite a sorpresa di stasera sarà Lodo Guenzi, frontman de “Lo Stato Sociale”. Qui potete leggere il nostro commento alla prima puntata delle audizioni.

La struttura del talent show è la stessa degli scorsi anni: prima le audizioni, i bootcamp e gli home visit e poi spazio ai live dove i cantanti, divisi per categorie (Under uomini, Under donne, Gruppi e Over), si sfideranno con le loro canzoni.

Come già detto, Asia Argento, recentemente finita nella bufera mediatica dopo le accuse di presunta violenza sessuale nei confronti di Jimmy Bennett, sarà presente solamente alle puntate dedicate alle selezioni - registrate negli scorsi mesi. L'attrice non parteciperà alle puntate in diretta e non è ancora stato reso noto il nome del suo sostituto.

Ecco i prossimi appuntamenti:

Le Audizioni: 20 - 27 settembre in esclusiva su Sky Uno (canale 108), disponibile anche su digitale terrestre al canale 311 o 11 (Il venerdì in chiaro su TV8)

Bootcamp: 4 e 11 ottobre in esclusiva su Sky Uno, (canale 108), disponibile anche su digitale terrestre al canale 311 o 11 (Il venerdì in chiaro su TV8)

Home Visit: 18 ottobre in esclusiva su Sky Uno (canale 108), disponibile anche su digitale terrestre al canale 311 o 11 (Il venerdì in chiaro su TV8)

X Factor 2018 – Live: in diretta dal 25 ottobre in esclusiva su Sky Uno (canale 108)