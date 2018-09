Mancano poco meno di due mesi all’uscita del DVD “The 119 Show – Live In London” che documenta l’esibizione della band di Cristina Scabbia avvenuta lo scorso 19 gennaio all’O2 Forum Kentish Town nella capitale inglese. Dal 9 novembre, infatti, sarà possibile acquistare il disco, prodotto da Century Media Records, che, oltre a ripercorrere un live da ricordare per la band e i fan, celebra i vent’anni dei Lacuna Coil, che nell’esibizione in terra d’Albione sono stati accompagnati dal gruppo circense Incandescence.

La tracklist del DVD, che vede la presenza di pezzi storici della band e anche di canzoni mai eseguite prime dal vivo, è la seguente:

1. A Current Obsession

2. 1.19

3. My Wings

4. End Of Time

5. Blood, Tears, Dust

6. Swamped

7. The Army Inside

8. Veins Of Glass

9. One Cold Day

10. The House Of Shame

11. When A Dead Man Walks

12. Tight Rope

13. Soul Into Hades

14. Hyperfast

15. I Like It

16. Heaven's A Lie

17. Senzafine

18. Closer

19. Comalies

20. Our Truth

21. Falling

22. Wide Awake

23. I Forgive (But I Won't Forget Your Name)

24. Enjoy The Silence

25. Nothing Stands In Our Way.

L’uscita di “The 119 Show – Live In London” è accompagnata dalla pubblicazione online del video di “Blood, Tears, Dust”, dato ai fan come “assaggio” di quello che li aspetta con l’uscita del DVD:

Quella di Londra è stata una data memorabile, per la band milanese, come hanno sottolineato i Lacuna Coil:

"Quello che è successo all'O2 Forum Kentish Town a Londra il 19 gennaio è stato davvero magico. Un'esperienza che vivi una volta nella vita, sia come persona, sia come band. Il lavoro che c'è stato dietro, la tensione prima di salire sul palco, l'intensità della performance, l'energia del pubblico, sembrava tutto completamente nuovo per noi. Andava oltre tutto quello che avevamo vissuto fino a quel momento. Non si è trattato di un semplice show. È stato un evento, una festa di compleanno, la celebrazione di un anniversario e, prima di ogni altra cosa, un immenso ringraziamento a tutti quelli che ci hanno accompagnato in questo viaggio. E adesso, con la pubblicazione di 'The 119 Show – Live in London' abbiamo la possibilità di condividere la magia anche con quei fan che purtroppo non erano riusciti a partecipare alla nostra festa".

Di seguito il trailer di “The 119 Show – Live In London”: