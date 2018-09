I festeggiamenti per i dieci anni di "Amen", il quarto album in studio dei Baustelle, uscito nel febbraio del 2008, non si limiteranno solamente al concerto-evento che il prossimo 29 settembre alle Officine Grandi Riparazioni di Torino vedrà Francesco Bianconi e soci eseguire per intero tutto il disco "riarrangiato, espanso, letto attraverso le lenti dei nostri occhiali di oggi" (come hanno annunciato). Per festeggiare la ricorrenza la band toscana ha deciso anche di pubblicare il disco per la prima volta in formato vinile.

Il vinile di "Amen" arriverà nei negozi il prossimo 28 settembre, il giorno prima del concerto di Torino: la prima edizione comprenderà 1.000 copie colorate, poi verrà stampato nero standard. I Baustelle lo hanno annunciato con un post pubblicato sulla loro pagina Facebook ufficiale: