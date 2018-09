I Red Hot Chili Peppers sono pronti a rimettersi al lavoro. La rock band losangelina tornerà in studio alla fine del mese per dare il via ai lavori per il nuovo album in studio, l'ideale seguito di "The getaway" del 2016. Ad annunciarlo è stato il frontman Anthony Kiedis al New York Post, che lo ha intercettato alla Fashion Week di New York, all'inizio di questa settimana.

Ulteriori dettagli in merito al nuovo album in studio dei Red Hot Chili Peppers non sono stati al momento resi noti. Il disco sarà il terzo registrato dall'attuale lineup, che comprende Kiedis, il bassista Flea, il percussionista Chad Smith e il chitarrista Josh Klinghoffer.

Lo scorso luglio, come già riferito da Rockol, Flea e l'ex chitarrista della band, John Frusciante, si sono riuniti in pubblico per la prima volta dopo oltre un decennio.