"Benvenuti, ben tornati, ben arrivati. Dopo un lungo viaggio, finalmente qui. Tra briganti e santi noi... Aspettiamo Vasco", canta Irene Grandi. E a sorpresa compare il rocker di Zocca, con il suo immancabile cappellino all'indietro e gli occhiali da sole: "Aspetta, no, no, mi son distratto", scherza lui con la telecamera, "mi devo concentrare". Nel suo nuovo singolo, "Benvenuti nel vostro viaggio", realizzato insieme ai Pastis per il visual album "Lungoviaggio", la cantautrice toscana ritrova Vasco Rossi.

Nel 2000 il rocker fu autore del testo di "La tua ragazza sempre", la canzone che Irene Grandi presentò in gara al Festival di Sanremo, classificandosi al secondo posto. Un anno più tardi, una nuova collaborazione, quella per il singolo "Per fare l'amore". Le strade dei due tornarono ad incrociarsi nel 2003, per "Prima di partire per un lungo viaggio". Nello stesso anno Irene Grandi fu ospite speciale dei concerti del Kommandante.

Il progetto "Lungoviaggio", di cui fa parte il singolo con la partecipazione di Vasco, è nato dall'incontro del duo Pastis dei fratelli Marco e Saverio Lanza, fotografo e musicista, con Irene Grandi (che con questo lavoro inaugura i festeggiamenti per i suoi venticinque anni di carriera). Il visual album uscirà il prossimo venerdì, 21 settembre, mentre a partire dal mese di ottobre i Pastis e la cantautrice toscana porteranno in tour "Lungoviaggio" (con uno spettacolo che, promettono, "sarà una simbiosi inedita tra chitarre, pianoforte, macchina fotografica, canto"). Ecco, di seguito, le date fino ad oggi annunciate:

19 ottobre - Settimo Torinese (TO) - Festival della Scienza e dell'innovazione c/o Suoneria (Anteprima)

12 novembre - Milano - Teatro Menotti (Prima data del tour)

21 novembre - Firenze - Teatro Puccini

24 novembre - Sant'Agata Bolognese (BO) - Teatro Bibiena

30 novembre - Riccione - Spazio Tondelli

07 dicembre - Chiusi (SI) - Teatro Mascagni

08 dicembre - Foligno (Pg) - Auditorium San Domenico

15 dicembre - Roma - Auditorium Parco della Musica