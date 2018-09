Prima di prendersi una pausa lavorativa per ricaricare le batterie, J-Ax aveva annunciato cinque concerti al Fabrique di Milano, previsti per il 15, 16, 17, 21 e 22 ottobre, per celebrare i suoi 25 anni di carriera.

Oggi giunge notizia, direttamente dai profili social del rapper lombardo, che questi live avranno un ospite del tutto eccezionale: Dj Jad. Ebbene sì, messe da parte le incomprensioni di un tempo, gli Articolo 31 si riuniscono sul palco.

Queste le parole con cui J-Ax spiega questi concerti milanesi:

“Eccomi qua. 25 anni di carriera. Perché vado ancora avanti? Che cosa volevo fare 25 anni fa? Io, in questa vita, sono venuto per vivere ad alta voce. Per dare fastidio. Per far spostare da dov'è seduto comodo il conformismo italiano e fargli cambiare vagone. Sono partito da zero, dal paese di 1738 abitanti e sono arrivato a riempire lo stadio con 79500 persone. Per essere felice non mi serve altro che fare musica. Per questo motivo 25 anni di carriera significa celebrare voi con 5 concerti al Fabrique di Milano. Un modo per vederci dritto in faccia e per farvi vedere il mio futuro. "Il problema del mondo," diceva Charles Bukowski, "è che le persone intelligenti sono piene di dubbi, mentre le persone stupide sono piene di sicurezza". Nel dubbio, sono sicuro che questa sarà la scelta migliore.”