Il prossimo 5 ottobre, quattro anni dopo “Meteorites”, gli Echo and the Bunnymen pubblicheranno “The Stars, the Oceans & the Moon”.

Nel disco la band capitanata da Ian McCulloch rivisiterà canzoni del vecchio repertorio proponendole in vesti del tutto nuove con l’aggiunta di due inediti. Dopo avere condiviso il mese scorso la nuova versione di "Seven Seas" e la nuova "The Somnambulist", ora è possibile ascoltare la versione trasformata di “The Killing Moon”, uno dei maggiori successi commerciali del gruppo incluso nel loro album del 1984 “Ocean Rain”.

A partire dal 12 ottobre la band supporterĂ in tour la nuova uscita discografica ma, al momento, non sono previsti concerti in Italia.