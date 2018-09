I prossimi 14, 15 e 16 settembre al Live Club di Trezzo sull’Adda, in provincia di Milano, si terrà la settima edizione del Metalitalia.com Festival.

Questo a seguire il programma di queste tre giornate dedicate alla musica metal.

Il 14 settembre – serata Warm-Up – ad aprire le danze saranno i Vide seguiti dagli Scheletro e dagli headliner Cripple Bastards e Raw Power.

La giornata di sabato 15 settembre – Day 1 – gli headliner saranno gli svedesi Hammerfall, Rage e Refuge. Oltre a Grave Digger, Domine, Elvenking, White Skull, Rosae Crucis e Asgard.

La giornata di domenica 16 settembre – Day 2 – gli headliner saranno Candlemass e Tiamat. Il cast della serata sarà completato da Novembre, Forgotten Tomb, Dool, Doomraiser, Caronte e Nibiru.

A seguire i prezzi dei biglietti disponibili all’acquisto sul circuito Ticketone, Mailticket e nei punti vendita autorizzati:

Singola giornata in prevendita: €35.00 + diritti di prevendita

Singola giornata in cassa: €40.00

Abbonamento in prevendita incluso warm-up: €60 + d.p.

Abbonamento in cassa incluso warm-up: €70 + d.p.

Warm-up in prevendita: € 10 + d.p.

Warm-up in cassa: € 10