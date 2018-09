Gli Smashing Pumpkins potrebbero presto spedire nei negozi una speciale ristampa di "Machina", il dittico originariamente pubblicato nel 2000, in due volumi ("Machina/The machines of God" e "Machina II/The friends and enemies of modern music"). Ad annunciarlo è stato il frontman della band statunitense, Billy Corgan, rispondendo alle domande dei fan su Instagram.

Corgan ha fatto sapere che tra i prossimi progetti del gruppo c'è proprio la ristampa di "Machina", che tornerebbe sul mercato sotto forma di box contenente gli album "così come vennero originariamente concepiti". Il cantante ha poi aggiunto che "Machina II", al momento della pubblicazione, era "incompleto".

Non è la prima volta, in realtà , che Billy Corgan annuncia la ristampa del progetto "Machina". Già nel 2014 la band aveva fatto sapere di voler far uscire l'album non solo nella sua sequenza inizialmente intesa, quella di doppio o triplo album, ma di unire quel lavoro a nuovi remix per far ascoltare "Machina" così come era stato scritto in origine. Il progetto, però, era rimasto poi in sospeso.