Canzoni scritte dal frontman dei Radiohead sono state utilizzate per musicare un video promozionale della casa di abbiagliamento Rag'n'Bone alla realizzazione del quale hanno partecipato gli attori Lakeith Stanfield, Jon Hamm, Kate Mara e Pom Klementieff, quest'ultima già vista nel secondo capitolo della saga cinematografica "Guardians of the Galaxy". Thom Yorke, già da qualche anno collaboratore del marchio fondato nel 2002 da Nathan Bogle e Marcus Wainwright, ha "prestato" al regista Thimios Bakatakis - già dietro la macchina da presa per, tra gli altri, "The Lobster" e "The Killing of a Sacred Deer" - i brani “Villain” del 2016, “Twist” del 2012, “Stuck Together” del 2013, “Coloured Candy” del 2017 e una composizione senza titolo datata 2015.

Il cantante, autore e polistrumentista di Oxford debutterà come compositore di colonne sonore il prossimo 26 ottobre, quando verrà distribuito sul mercato “Suspiria (Music for the Luca Guadagnino Film)”, commento musicale scritto e registrato per il remake del classico di Dario Argento del 1977 diretto dal regista di "Chiamami col tuo nome" - presentato allo scorso Festival del Cinema di Venezia e atteso nelle sale americane il prossimo 26 ottobre.