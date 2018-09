Si intitola "Jack White: Kneeling At The Anthem D.C." il lungometraggio che documenta l'esibizione tenuta dal già frontman dei White Stripes presso l'Anthem di Washington D.C. lo scorso 30 maggio: il live in video è stato diretto da Emmett Malloy, che ha già firmato nelle vesti di regista il rockumentary della storica band di White "Under the Great White Northern Lights". Oltre ai brani eseguiti presso la venue, nel film sarà presente anche la registrazione di brani eseguiti a sorpresa dall'artista di Detroit presso la Woodrow Wilson High School.

"Jack White: Kneeling At The Anthem D.C." verrà messo in commercio in abbinamento a un EP contenente le esecuzioni dal vivo di quattro brani estratti dall'ultimo disco del cantante, compositore e polistrumentista, "Boarding House Reach", oltre che a “Blunderbuss” e “Icky Thump”. Ecco, di seguito, la tracklist del disco:

01. Corporation

02. Over and Over and Over

03. Blunderbuss

04. Ice Station Zebra

05. Connected By Love

06. Icky Thump

Il documentario e l'EP potranno essere acquistati in esclusiva su Amazon Music a partire dal prossimo 21 settembre: una prima cinematografica di "Jack White: Kneeling At The Anthem D.C." è programmata per il prossimo 18 settembre presso l'Ace Hotel di Los Angeles.