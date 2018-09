Durante il KeepOn Live Fest 2018 di Roma, manifestazione dedicata al mondo della musica dal vivo che avrà luogo tra i prossimi 13 e 14 settembre al Lanificio di Roma, verrà presentata un'indagine, coordinata da Federico Rasetti, vicepresidente del circuito di locali italiani KeepOn Live, riguardanti le maggiori difficoltà incontrate dagli operatori del live entertainment attivi nel nostro Paese.

Secondo la ricerca la burocrazia, più volte individuata come uno degli ostacoli più duri in fase di organizzazione di un evento, rappresenterebbe un problema più per i festival che per i club, che - viceversa - risulterebbero più esposti al rischio, dovuto più alla scarsa comunicazione che alla malafede, di operare non secondo le normative vigenti.

Oltre alla mancanza di uno standard nella professionalità media degli operatori dell'industria dal vivo, dove ottimi e rispettati professionisti operano nello stesso segmento in compagni di "colleghi" molto meno seri e preparati, un serio problema per la nostra scena dal vivo potrebbe essere rappresentato da una vera e propria "bolla dei cachet": il fortunato periodo che sta attraversando la scena musicale nazionale sta portando alcuni artisti ad avanzare richieste eccessive, in termini economici, per concordare uno show, soprattutto alla luce delle affluenze fatte registrare in occasione dei live stessi, spesso non in linea con le aspettative generate dall'onorario richiesto.

Un problema ancora più grande, tuttavia, è rappresentato dallo scarso interesse dimostrato dalle generazioni più giovani nei confronti della musica dal vivo: secondo gli associati al circuito KeepOn Live è stato registrato un netto calo tra i frequentatori di rock club nella fascia tra i 18 e 25 anni, segmento indispensabile al ricambio generazionale del pubblico. Il dato, tuttavia, non riguarda solo l'Italia, ma - più in generale - tutte le venue europee.

La ricerca verrà presentata integralmente al prossimo KeepOn Live Fest il 13 e 14 settembre, al Lanificio di Roma. Per maggiori informazioni è possibile visitare la pagina ufficiale della manifestazione a questo indirizzo.