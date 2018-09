I BTS, l’Idol band K-pop di Seul, nota anche con il nome coreano di Bangtan Sonyeondan, pubblicherà il suo nuovo album interamente cantato in giapponese intitolato “Face Yourself”.

L’album, in uscita il prossimo 14 settembre, è accompagnato da un booklet di 24 pagine con fotografie del gruppo e segue la pubblicazione di "Love Yourself 轉 'Tear'", il terzo album in studio della band pubblicato in coreano (il sesto in totale).

“Face Yourself” include la versione giapponese di “Best Of Me”, una collaborazione con i DJ e produttori statunitensi The Chainsmokers. L’album include inoltre le versioni giapponesi dei principali successi dei BTS nel mondo (“Blood Sweat & Tears“ / “Not Today” / “Spring Day” / “DNA” / “MIC Drop,” / “Crystal Snow”) la versione giapponese di “Go Go” e due brani inediti.

I BTS sono, a oggi, la prima formazione di questo genere musicale a essere mai arrivata in vetta alla classifica settimanale degli album più venduti stilata da Billboard.

Questa la tracklist della standard edition:

1. INTRO: Ringwanderung

2. Best Of Me -Japanese ver.-

3. Blood Sweat & Tears -Japanese ver.-

4. DNA -Japanese ver.-

5. Not Today -Japanese ver.-

6. MIC Drop -Japanese ver.-

7. Don't Leave Me

8. Go Go -Japanese ver.-

9. Crystal Snow

10. Spring Day -Japanese ver.-

11. Let Go

12. OUTRO: Crack