1 ottobre 1970, i Rolling Stones in concerto al Palalido di Milano

1 ottobre 1970, praticamente una vita fa. I Rolling Stones, dopo essersi esibiti due giorni prima al Palazzo dello Sport di Roma, hanno in programma due show al Palalido di Milano: uno il pomeriggio e uno alla sera. La venue milanese trabocca di passione.

Erano anni turbolenti quelli, il concerto viene ricordato non solo per la musica ma anche per gli scontri che si accendono all’esterno del Palalido, dove le forze dell’ordine si scontrano con quanti vogliono entrare senza pagare. Alla fine le cronache riportano che ci furono 63 arresti.

Nel luglio dell’anno seguente, sempre a Milano, ma al Velodromo Vigorelli, il live dei Led Zeppelin venne interrotto da altri scontri. A seguito di questi incidenti la musica internazionale, segnatamente quella rock, girò al largo dall’Italia per più di qualche tempo. Gli anni settanta, gli anni di piombo, erano definitivamente iniziati.

Per rivedere nuovamente su un palco italiano la band di Jagger & Richards dovranno passare quasi dodici anni da quel 1 ottobre 1970. Tornarono infatti l’11 luglio 1982 allo Stadio Comunale di Torino e salirono sul palco alle tre del pomeriggio. Quella sera la nostra nazionale di calcio, a Madrid, si sarebbe laureata campione del mondo sconfiggendo in finale la Germania per 3 a 1, ma – come si dice in questi casi – questa è un’altra storia.

Nelle prossime pagine alcuni video di quella serata, qui sotto la scaletta.

1. Jumpin’ Jack Flash

2. Roll Over Beethoven

3. Sympathy For The Devil

4. Stray Cat Blues

5. Love In Vain

6. Prodigal Son

7. Dead Flowers

8. Midnight Rambler

9. Live With Me

10. Let it Rock

11. Little Queenie

12. Brown Sugar

13. Honky Tonk Women

14. Street Fighting Man