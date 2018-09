Il duo di violoncellisti croato/sloveno composto da Luka Šulić e Stjepan Hauser sta per tornare con un nuovo album: il 19 ottobre uscirà “Let There Be Cello”, naturale seguito di “Score” del 2017.

"Abbiamo sempre detto di voler abbattere i preconcetti sul violoncello e i confini tra i generi musicali", hanno dichiarato i 2Cellos a proposito del loro ultimo progetto.

Quest'album non fa che dimostrarlo. L'ispirazione la troviamo un po' ovunque: hit pop, composizioni di musica classica, classic rock e anche colonne sonore dei film, una nostra grande passione. L'album contiene tutto questo e anche alcuni brani originali dei 2Cellos. Zero regole, solo il violoncello!

Prodotto dagli stessi Šulic e Hauser insieme a Filip Vidovic, “Let There Be Cello” contiene le loro rivisitazioni dei più recenti successi del pop, tra cui "Perfect" di Ed Sheeran e "Despacito" di Luis Fonsi, "Eye of the Tiger" dei Survivor e "Seven Nation Army" dei White Stripes, con cui il duo ha aperto la finale di UEFA Champions League in Ucraina lo scorso maggio. Non mancano altri classici come "Imagine" di John Lennon, "Hallelujah" di Leonard Cohe e pezzi inediti ("Concept2", "Cadenza").

Come anticipazione della loro nuova fatica discografica, i 2Cellos hanno pubblicato il video che accompagna "Vivaldi Storm", la loro interpretazione del "Tempo impetuoso d'estate" del celebre compositore veneziano.

"L'intensità emotiva di Vivaldi ci piace tantissimo, così abbiamo pensato di reinterpretare alla nostra maniera uno dei suoi pezzi più famosi", spiega il duo. "Per questo brano ci serviva una location dalla grande carica drammatica e l'abbiamo trovata in una cava vicino a Pola, nella nostra Croazia. Siamo in estate ma occhio che arriva il temporale!".