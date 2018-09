Il frontman dei Queens Of The Stone Age Josh Homme non è certo uno a cui piace stare in silenzio. L’ultima delle sue esternazioni che ha suscitato scalpore è successa durante un recente show dei Queens Of The Stone Age ad Adelaide, dove il cantante ha detto la sua riguardo la città di Melbourne, definendola “Un fottuto casino”.

I QOTSA sono attualmente in tournée in Australia per promuovere il loro ultimo album "Villains". Durante alcune battute, Homme ha reso omaggio al pubblico di casa.

"Questo è ciò a cui l'Australia dovrebbe assomigliare", ha detto Homme al pubblico dell'Adelaide Entertainment Centre.

Ogni volta che vengo ad Adelaide penso sempre 'Questo è quello che l’Australia dovrebbe essere'. Melbourne è un fottuto gran casino. Assomiglia a tutte le altre grandi città del mondo. Così dovrebbe essere l'Australia. Sono serio

Melbourne è la città natale della moglie di Homme, la frontwoman dei Distillers e l'icona punk Brody Dalle. In un'intervista australiana il mese scorso, Homme ha raccontato: "Ho incontrato Brody quando lei aveva 17 anni e io ne avevo 23. Era il suo primo giorno negli Stati Uniti dopo essersi trasferita da Melbourne e stavo suonando la chitarra negli Screaming Trees. È venuta da me nel backstage e mi ha chiesto se ero quello dei Kyuss. Abbiamo parlato per un'ora e mezza e non l'ho mai dimenticata".