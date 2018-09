La band di Roland Orzabal e Curt Smith ha aggiunto una nuova sosta in Italia a quella già prevista - il 23 febbraio al Forum di Assago, nell'hinterland sud di Milano - dall'itinerario del proprio "Rule the World Tour": i Tears for Fears saranno di scena, il giorno successivo, anche presso la Kioene Arena di Padova. I biglietti per l'evento saranno disponibili a partire da domani, mercoledì 12 settembre, sulla piattaforma Ticketone e presso gli altri circuiti autorizzati.

La veterana band di Bath, Regno Unito, originariamente attesi nel nostro Paese per un unico evento - poi cancellato per motivi di salute - lo scorso mese di maggio, hanno recentemente diffuso presso il pubblico il nuovo brano "I Love You But I'm Lost", che - potenzialmente - potrebbe trovare spazio nella tracklist di un eventuale nuovo album, ideale seguito di “Everybody Loves a Happy Ending” del 2004.