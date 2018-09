Si intitola "Supereroe" il nuovo album di Emis Killa, ideale seguito di "Terza stagione" del 2016: il disco, anticipato dal singolo "Rollercoaster" e in uscita il prossimo 12 ottobre, sarà presentato dal vivo dal rapper lombardo per mezzo di due serate-evento programmate per il giorno della pubblicazione - al Teatro Principe di Milano - e per il 13 ottobre, al Quirinetta di Roma. Entrambe le date hanno già fatto segnare il tutto esaurito. Successivamente Emiliano Giambelli - questo il nome all'anagrafe del cantante - sarà di scena a Milano al Fabrique (domenica 9 dicembre 2018), a Roma all’Atlantico (mercoledì 12 dicembre 2018), a Firenze presso il Viper (giovedì 13 dicembre 2018), all’Estragon di Bologna (venerdì 14 dicembre 2018) e all’Hiroshima di Torino (venerdì 14 dicembre 2018).