La filiale italiana del colosso del live entertainment guidato da Michael Rapino ha acquisito Comcerto, agenzia di booking indipendente fondata nel 2005 ad Ancona da Eric Bagnarelli. "E' con grande piacere che annunciamo l’arrivo di Eric Bagnarelli e della sua Comcerto", ha commentato in una nota Roberto De Luca, presidente di Live Nation Italia: "Ci legano anni di collaborazioni e in più di una occassione ho potuto apprezzare la sua professionalità , disponibilità e attenzione verso il mercato e il suo fiuto nei confronti degli artisti emergenti".

"Entrare a far parte di Live Nation rappresenta per me e la Comcerto un’importante opportunità per proseguire un percorso segnato in questi anni dalla continua crescita e l'occasione per poter offrire ai nostri artisti progetti sempre più dinamici e completi", ha dichiarato Bagnarelli: "Dopo 13 anni di attività da indipendente ritengo questo sia il momento opportuno per tale passaggio: al passo coi tempi e in linea con la direzione che il mercato globale sta seguendo. L'attività di Comcerto continuerà a contraddistinguersi per lo stile trasversale e la cura del dettaglio al fine di prenderci cura dei nostri artisti e del nostro pubblico, continuando a credere nelle emozioni che la musica dal vivo dà . Ringrazio Roberto De Luca per la fiducia e la stima dimostratemi".

Comcerto ha curato l'organizzazione di eventi in Italia di - tra gli altri - Mumford & Sons (nella foto), Lorde, Lumineers, Rag’n’Bone Man, Tame Impala, Hozier, Of Monsters and Men, Daughter, The War On Drugs e altri.

L'acquisizione annunciata oggi è da inquadrare nelle grandi manovre che stanno interessando l'industria della musica dal vivo in Italia, con la polarizzazione degli attori un tempo indipendenti operanti nella Penisola intorno ai due grandi gruppi multinazionali CTS Eventim (divenuta negli ultimi mesi azionista di maggioranza di D'Alessando e Galli e F&P Group, già in controllo di Vertigo e Vivo Concerti) e, appunto, Live Nation (che, prima di Comcerto, acquisì la società rifondata da Corrado Rizzoto dopo le sue dimissioni da ad di Vivo Concerti, nell'estate del 2016).