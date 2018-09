“Fuh You”, il terzo singolo estratto dalla più recente prova di studio di Macca, “Egypt Station”, uscita lo scorso 7 settembre, ha ora il suo video. Girato, in bianco e nero, tra le strade della città che lega il suo nome ai Beatles, Liverpool, il video ha come protagonista un ragazzino in cammino per la cittadina inglese, fino al calar della sera. Potete vederlo qui:

In occasione dell’uscita dell’ideale seguito di “New” (2003), Paul McCartney, che da settembre a gennaio sarà impegnato nel tour internazionale a supporto del disco – niente Italia, al momento – ha messo in scena il secondo concerto a sorpresa degli ultimi mesi, dopo quello che il polistrumentista britannico ha tenuto a giugno in un pub di Liverpool, il Philharmonic: Macca, lo scorso 7 settembre, giorno di uscita di “Egypt Station”, si è presentato, basso alla mano, con la sua band, nell’iconica Grand Central Station di New York, il principale snodo ferroviario della Grande Mela, per suonare alcuni dei pezzi del disco insieme ad alcuni classici dei Beatles.