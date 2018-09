Kate Bush ha scritto alcuni dei testi più belli e complessi della musica moderna, e ora una parte di essi sarà raccolta in un nuovo libro intitolato “How To Be Invisible: Selected Lyrics”. Il libro rilegato in stoffa uscirà il 6 dicembre per Faber e presenterà un'introduzione dell'autore di Cloud Atlas David Mitchell, un fan di lunga data della cantante.

"Per tantissimi fan in tutto il mondo, Kate è molto più di una semplice cantante: è una creatrice di ‘compagnia musicale’ che viaggia con te attraverso la vita", ha detto Mitchell in un comunicato stampa.