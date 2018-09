Il gruppo rock inglese formatosi a Liverpool nel 2003 ha annunciato le date del nuovo tour europeo che farà tappa anche in Italia per un’unica data il 12 febbraio 2019 al Fabrique di Milano.

I Wombats hanno pubblicato il loro ultimo disco “Beautiful People Will Ruin Your Life” lo scorso febbraio e ne rilasceranno una versione estesa con tre tracce extra - tra cui il nuovo singolo "Bee-Sting", una versione acustica di "Lethal Combination" e una nuova canzone dal titolo “Oceans”. Il singolo "Bee-Sting" uscirà anche in edizione limitata in vinile 7" con "Oceans" sul lato B il prossimo 9 novembre.