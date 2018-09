Il nuovo album di Eros Ramazzotti uscirà il prossimo 23 novembre. A renderlo noto, con una video diretta sulla sua pagina Facebook, è lo stesso cantante romano che, oltre al disco, ha annunciato un tour mondiale che debutterà il 17 febbraio a Monaco.

Il nuovo disco, in uscita per Polydor (Universal Music Italia), si intitolerà “Vita ce n’è”. L’artista romano ha dichiarato di essere al lavoro da oltre 1 anno e mezzo e che è un disco molto importante per lui.

Di seguito la copertina e il calendario del tour:

17 febbraio Monaco, 20 febbraio Koln, 22 febbraio Lussemburgo, 25 febbraio Stoccarda. Poi la tranche italiana nei palasport: 2 marzo Torino, 5, 6, 8 e 9 Milano, 12, 13, 15 e 16 Roma, 16 Lione, 21 Madrid, 23 Barcellona, 25 Zurigo, 28 Parigi, 31 e 1 aprile Bruxelles. Ad aprile Ramazzotti sarà il 3 ad Amsterdam, il 5 a Londra, il 7 a Marsiglia, il 9 a Ginevra, l'11 a Lipsia, il 13 a Mannheim, il 15 a Vienna. A maggio e giugno il tour toccherà nord e sud America, per tornare in autunno in Europa.