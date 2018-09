Dopo averci fatto ascoltare, lo scorso mese di agosto, il singolo “Loading Zones”, Kurt Vile è ufficialmente tornato sulle scene, annunciando l’uscita, per il prossimo 12 ottobre, del suo nuovo album “Bottle It In”, ideale seguito del precedente "B’lieve I’m Goin Down" del 2015, escludendo la parentesi con Courtney Barnett, sodalizio artistico che ha visto nascere l’album collaborativo “Lotta Sea Lice” consegnato al mercato lo scorso anno.

Il lancio di “Bottle It In”, in uscita per Matador Records, è stato accompagnato dal cantautore statunitense dal secondo singolo estratto dal disco, “Bassackwards”, che è già possibile ascoltare:

Come già riferito, il tour che vedrà Vile protagonista sui palchi del Vecchio Continente dal prossimo 12 ottobre non toccherà – a oggi - l’Italia.

La tracklist di “Bottle It In”:

1. Loading Zones

2. Hysteria

3. Yeah Bones

4. Bassackwards

5. One Trick Ponies

6. Rollin With The Flow (Charlie Rich cover)

7. Check Baby

8. Bottle It In

9. Mutinies

10. Come Again

11. Cold Was The Wind

12. Skinny Mini

13. (bottle back)