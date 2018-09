La formazione rock guidata da Dave Grohl è alle battute finali del suo “Concrete and Gold” tour, destinato a chiudersi intorno alla metà di ottobre con le ultime tappe nordamericane (se vi foste persi il set nel Belpaese dello scorso giugno potete leggere qui la nostra recensione). Non è insolito che la band di Seattle interagisca vistosamente con i fan presenti ai live e il concerto di sabato scorso alla Rogers Arena di Vancouver, in Canada, non ha fatto eccezione: i Foo Fighters hanno accolto sul palco del palazzetto la loro fan Maddy Duncan e la sua mamma, che hanno partecipato all’esecuzione del classico nato dalla collaborazione tra i Queen e David Bowie “Under Pressure”, che i Foos hanno più volte proposto nei loro live, cantato dal batterista Taylor Hawkins. La stessa Maddy Duncan stava tenendo un cartello, tra la folla, che richiedeva il pezzo.

“Vuoi cantare “Under Pressure”? La ragazza con la maglia dei Queen!”, ha esordito Taylor Hawins rivolgendosi alla giovane e invitandola a raggiungere la band insieme a sua madre. Ecco il video della performance:

Il concerto di Vancouver è stato il primo che ha visto Grohl e la sua band tornare sul palco dopo che il cantante aveva dovuto prendersi una breve pausa, posticipando alcune date del tour, per lasciar riposare la voce.