Il nuovo singolo dei Thegiornalisti, "New York", terza anticipazione dell'album "Love", ha ora anche un videoclip. Il video ha per protagonisti Tommaso Paradiso e compagni, che suonano la canzone insieme ad un'orchestra (al pianoforte c'è Dario Faini, il produttore del disco). La regia della clip porta la firma degli YouNuts!, il duo composto da Antonio Usbergo e Niccolò Celaia già dietro la cinepresa per - tra gli altri - Jovanotti, Salmo, Marco Mengoni e Gianna Nannini. Potete guardare il video di "New York" proprio qui sotto:

"New York", pubblicata lo scorso venerdì, arriva dopo " Questa nostra stupida canzone d'amore " (uscita a marzo) e " Felicità puttana " (pubblicata invece all'inizio di giugno).Il nuovo album in studio dei Thegiornalisti, "Love", raggiungerà il mercato il prossimo 21 settembre e sarà promosso con un tour nei palazzetti dello sport