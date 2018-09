Anche se ha fatto discutere non poco l'opinione pubblica (tanto negli States quanto nel Vecchio Continente), l'ultimo album in studio di Eminem, "Kamikaze", si è rivelato un grande successo a livello di vendite. Uscito a sorpresa lo scorso 31 agosto in digitale e sulle piattaforme di streaming, il disco è arrivato nei negozi di musica statunitensi e britannici venerdì scorso, 7 settembre (in Italia uscirà il 14 settembre): ha agguantato subito la vetta delle classifiche e ha permesso al rapper di conquistare un nuovo record nel Regno Unito.

Secondo i dati diffusi da Official Charts Company, la società che compila le classifiche di vendita nel Regno Unito), con "Kamikaze" Eminem ha conquistato il suo nono primo posto consecutivo (la settimana di riferimento è quella che va dal 7 al 13 settembre), infrangendo così il record precedentemente detenuto dai Led Zeppelin e dagli ABBA. Il disco avrebbe venduto in sette giorni 55.000 copie, tra fisico, digitale e riproduzioni in streaming. Gli altri otto album di Eminem che sono stati al primo posto della classifica britannica sono "The Marshall mathers LP" del 2000, "The Eminem show" del 2002, "Encore" del 2004, la raccolta "Curtain calls: the hits" del 2005 e "Relapse" del 2009, "Recovery" del 2010, "The Marshall mathers LP 2" del 2013 e "Revival" del 2017.

Quanto agli Stati Uniti, secondo i dati diffusi da Billboard nella prima settimana di uscita "Kamikaze" avrebbe venduto 434.000 copie (tra vendite fisiche, digitale e riproduzioni in streaming), quasi il doppio di "Revival" (che nella prima settimana di uscite vendette 267.000 copie).