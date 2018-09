Tornati sulle scene discografiche lo scorso mese con il nuovo album "Indigo", i Wild Nothing annunciano tre concerti in Italia in programma per il prossimo marzo.

Jack Tatum e compagni si esibiranno il 7 marzo alla Santeria Social Club di Milano, l'8 marzo al Monk di Roma e il 9 marzo al Covo Club di Bologna. I biglietti per il concerto milanese saranno in vendita su TicketOne a partire da mercoledì 12 settembre. Le info sui biglietti per la data romana e per quella bolognese sono invece disponibili sul sito del Monk e su quello del Covo Club.

"Indigo" ha segnato il ritorno dei Wild Nothing a distanza di due anni dall'ultimo lavoro del gruppo, "Life in pause". A proposito del disco, Tatum ha raccontato:

"Volevo che suonasse come un classico disco in studio, Volevo inserirmi in una narrativa più ampia, musicalmente vicina agli artisti che amo. I dischi che hanno influenzato il suono di questo lavoro sono certamente quelli di Roxy Music, Fleetwood Mac e Kate Bush".

L'album è stato anticipato dai singoli "Letting go" e "Partners in motion":