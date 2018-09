La puntata speciale di “Techetechete’” dedicata a Lucio Battisti (”Dolcissime le mie malinconie”) trasmessa sabato sera 8 settembre (e che se vi siete persi potete rivedere qui) è stato il programma televisivo più visto dell’intera giornata, raccogliendo una media di 4.334.000 di spettatori (e uno share, record per la trasmissione, del 24,6%, il secondo più alto della giornata dopo “Reazione a catena”).

Praticamente tutti i giornali, cartacei e online, di domenica 9 settembre hanno dedicato spazio a un ricordo di Lucio Battisti – l’abbiamo fatto anche noi, e se non avete letto il nostro ampio speciale potete recuperarlo qui.

Fra tutto quello che ho letto ieri, l’articolo più interessante e originale, che potete trovare qui, è stato pubblicato da “Il Foglio”: Sergio Garufi ha avuto la bellissima idea - come aveva già fatto per l'ultima casa dello scrittore Giorgio Manganelli - di andare nella casa in cui Battisti abitò a Milano, in Largo Rio de Janeiro, raccontando com’è adesso l’abitazione e conversando con l’attuale proprietario.

A chiudere questi giorni di omaggi e tributi, questa mattina, lunedì 10 settembre, si parlerà ancora di Lucio Battisti nella prima puntata della nuova serie di “Radio Uno Music Club”, il programma condotto da John Vignola – la cui ultima puntata era stata trasmessa due anni fa - che andrà in onda appunto su Radio Uno RAI dalle 10 alle 11, come poi succederà ogni giorno dal lunedì al venerdì.