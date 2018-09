Mentre finalmente pare certa la messa in onda di "Adrian" (se ne parlava due anni fa, maggio 2017), si ampliano i progetti televisivi di Adriano Celentano. Oltre al cartoon del Molleggiato (per cui sono andatio in onda degli spot a luglio su Mediaset, durante i mondiali), pare sia in arrivo una serata per accompagnarne il lancio.

Secondo quanto scrive l’agenzia Adnkronos: "intorno al programma si sta costruendo un vero e proprio show". Nel cast ci sarebbero Lillo e Greg, che nei giorni scorsi hanno dichiarato: "Adriano Celentano e Claudia Mori ci hanno proposto di far parte di un nuovo progetto televisivo che partirà in inverno Ancora non conosciamo i dettagli ma sulla carta ci sembra molto allettante. Celentano va fuori dal coro e non si chiude in canoni televisivi prevedibili. È sempre originale e fa parlare di sé". Secondo l'agenzia "si tratterebbe di "un’intera prima serata tv, probabilmente live, forse in studio, con ospiti, prima o dopo il cartoon".