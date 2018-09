Un laconico tweet: "Throne 2 coming soon": Kanye West ha scelto la piattaforma social, come suo solito, per dare un annuncio. E di quelli grossi: il riferimento è a “Watch the throne", l'album del 2011in coppia con Jay-Z .

Del seguito del lavoro a quattro mani si era già parlato in passato: lo stesso Jay-Z ne aveva accennato nel 2012, un anno dopo. Poi la vita ha preso il sopravvento. Rimane da vedere se e come si Jay-Z sia convolto, visto che ha passato gli ultimi mesi in studio e in tour con la moglie Beyoncé, pubblicando il disco a nome The Carters. Dal canto su, Kanye ha pubblicato due dischi a giugno: "ye" e "Kids see ghosts" con con Kid Cudi.

Nel frattempo, per rinfrerscare la memoria, ecco la recensione di "Watch the throne" pubblicata da Rockol al tempo della sua uscita.