Un toccante tributo: venerdì serà Stevie Wonder alla maratona benefica "Stand Up to Cancer", e ha dedicato un brano alla collega e amica da poco scomparsa, proprio per un male incurabile. Stevie Wonder ha dedicato un medley tra “What the World Needs Now” (scritta da Burt Bacharach) e la sua “Love’s in Need of Love Today” (dal capolavoro "Songs in the Key of Life": ecco il video.