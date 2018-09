Ad un evento organizzato da Harper’s Bazaar per la settimana della moda di New York sono volate parole grosse tra Cardi B e Nicki Minaj: le due rivali sono quasi arrivate alle mani in pubblico.

Sarebbe stata Cardi B ad avvicinarsi in modo aggressivo al tavolo della collega, urlandole, e riuscendo a tirarle una scarpa nonostante l'intervento della sicurezza.

Questo video diffuso da TMZ mostra alcuni momenti della concitata serata, anche se l'oggetto dell'attacco qua sarebbe Rah Ali, mentre la lite con la Minaj sarebbe avvenuta in un altro momento della serata.

Cardi B ha continuato la rissa verbalmente su instagram con un lungo post: