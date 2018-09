Nuovo disco per David Crosby: Il 26 ottobre uscirà “Here If You Listen”. Si tratta del quarto album da solista in 4 anni e il terzo in due: il lavoro fa seguito a "Croz" (2014), Lighthouse (2016) e a "Sky Trails", uscito solo un anno fa. Il leggendario artista ha avuto una carriera solista discontinua (tra il primo "If I could only rember my name" del '71 e il suo seguito "Oh yes I can" sono passati ben 18 anni", ma ora che le avventure con gli (ex?) amici Nash, Stills e Young sono finite, sembra avere trovato un nuovo ritmo.

“Here If You Listen” è stato tre musicisti con cui ha collaborato nel suo album del 2016 “Lighthouse” e lo accompagnano in tour: Michael League dei Snarky Puppy, Michelle Willis e Becca Stevens. "Se lasciare un gruppo come Crosby, Stills & Nash era come saltare da una scogliera, trovare la Lighthouse Band è stato come far crescere le ali a metà strada. Queste tre persone sono così sorprendentemente talentuose, che non ho letteralmente potuto resistere a fare questo disco con loro".

David Crosby sarà in tour in Italia la prossima settimana, ma con musicisti in parte diversi: il James Raymond (tastiera), Mai Agan (basso), Steve DiStanislao (batteria), Jeff Pevar (chitarra) e Michelle Willis (tastiera e voce). Suonerà l’11 settembre al Teatro Dal Verme di Milano e il 13 settembre all’Auditorium Parco Della Musica, Sala S.Cecilia, di Roma.

Le prevendite inizieranno a breve via TicketOne - Infoline 0584.46477