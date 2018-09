Rockol ha chiesto a Renzo Stefanel, giornalista e scrittore, che cura su Extra Music Magazine una rubrica di recensioni di libri a tema musicale, di scegliere i più consigliabili fra i tanti libri dedicati alla vita e alle opere di Lucio Battisti. Alla sua selezione ci permettiamo di aggiungere gli eccellenti libri su Battisti scritti dallo stesso Stefanel: “Ma c’è qualcosa che non scordo – Lucio Battisti, gli anni con Mogol” (Arcana, 2007), “Anima Latina” (“No Reply, 2009) e il suo seguito e completamento, “Anima Latina – Storia e cronistoria” (2014).

C’è chi dice che sui musicisti non importa leggere libri: basta ascoltarli. Non dategli retta: certamente ascoltarli è imprescindibile, ma quando scatta dentro la passione incontenibile per qualcuno di loro, le cui opere toccano punti profondi e nascosti del nostro animo e sembrano parlare di noi (con note o parole non importa), c’è bisogno - e assai - di libri.

Perché le canzoni, come le sinfonie o le poesie, non nascono dal nulla. Non scendono immotivatamente dall’alto dei cieli per dono degli dei nella mente dei compositori che le traducono in note sul pentagramma, diteggiature sugli strumenti, parole sulla carta. Nascono nel profondo del loro animo, sì, ma dalle loro esperienze di vita, anche le più banali e insignificanti, a volte; dalle musiche da loro ascoltate, consciamente (come “variazione sul tema”, si potrebbe dire prendendo in prestito la terminologia della musica classica) o inconsciamente, come una talpa che scava gallerie sonore in teste, orecchie, cuori dei musicisti che amiamo.

È per questo che c’è bisogno di libri sui musicisti: ce n’è sempre stato bisogno e sempre ce ne sarà . Libri che ci raccontano la loro vita, legandola alle musiche e parole da loro composte. Libri che ci raccontano le circostanze di composizione di una canzone, un album, un’opera. Libri che raccolgono le interviste dei musicisti, che nell’era della società di massa contengono spesso vere e proprie dichiarazioni di poetica, visioni del mondo, squarci sulla propria vita, sul proprio metodo compositivo, sul proprio lavoro in generale. Libri che ci spiegano quali sono le peculiarità musicali o poetiche delle singole opere di questo o quel musicista.

Ovviamente, non è tutto oro quel che luccica. Ci sono libri che valgono e altri meno. Con l’inevitabile parzialità di un punto di vista soggettivo, cercherò di indicare i 10 migliori libri mai scritti su Battisti, motivando il perché a mio parere sono da ritenersi tali.

Renzo Stefanel

