E’ di qualche giorno fa la notizia di una nuova pubblicazione “postuma” dei R.E.M.: il 18 ottobre arriva “At the BBC”, ben 8 cd di registrazioni di concerti e sessioni radio per l’emittente pubblica inglese.

Abbiamo spulciato la tracklist e tra le chicche, come una cover di “Munich” degli Editors nel 2008, abbiamo trovato una vera perla: un duetto tra Michael Stipe e Thom Yorke. Si tratta di una versione di “E-Bow The Letter” dal vivo alla St. James’s Church a Londra nel 2004, in cui il cantante dei Radiohead fa le veci di Patti Smith, che aveva duettato con i R.E.M. nella versione originale incisa per “New adventures in Hi-Fi”.

Non fu la prima collaborazione tra gli artisti - anzi i Radiohead andarono a supporto dei R.E.M. già nell ’95 - si ricorderà una famosa data a Catania nell’agosto di quell’anno - e in diverse occasioni le band hanno collaborato sul palco. Si tratta però della prima pubblicazione ufficiale e su larga scala di una collaborazione. Una versione del 1998 dello stesso duetto, accompagnata da una cover di “Lucky” dei Radiohead, venne pubblicata nell’88 solo per il fan club e nell’inconsueto firmatro di una cassetta VHS. Ecco un estratto dello speciale della BBC dal concerto alla St. James Church, realizzato in occasione del tour promozionale di “Around the sun”, e un primo estratto dal box, una versione di "Losing my religion" registrata dal vivo nel '91.