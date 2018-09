Puntuale come ogni primo venerdì del mese, è arrivata la pubblicazione di un nuovo album dal vivo di Bruce Springsteen. Il Boss ha scelto per l’uscita settembrina un concerto a Chicago del 30 settembre del ’99, ovvero il tour di reunion con la E Street Band dopo un decennio di pausa dai palchi. Dallo stesso tour è già stato pubblicato un altro concerto, ma dell’anno successivo, la chiusura al Madison Square Garden di New York nel luglio del 2000.

Questo concerto invece è della prima parte di concerti, che iniziò in Europa qualche mese prima, e segnò il ritorno in grande stile del Boss, che aveva compiuto 50 anni giusto una settimana prima. In scaletta, oltre a molti classici, diverse chicche come le rarità “Take ‘Em As They Come,” e “Janey, Don’t You Lose Heart” ma soprattutto una epoca "New York City Serenade”, nella sua seconda esecuzione in quasi 25 anni: il classico era stato suonato per la prima volta dal ’75 solo un mese prima, in New Jersey.

ecco la scaletta/tracklist del concerto

Take 'Em as They Come

The Ties That Bind

The Promised Land

Adam Raised a Cain

Two Hearts

Atlantic City

Mansion on the Hill

Independence Day

Youngstown

Murder Incorporated

Badlands

Out in the Street

Tenth Avenue Freeze-Out

Janey Don't You Lose Heart

She's the One

The Ghost of Tom Joad

New York City Serenade

Light of Day



Bis:

Hungry Heart

Bobby Jean

Born to Run

Thunder Road

If I Should Fall Behind

Land of Hope and Dreams

Ramrod