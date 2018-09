La seconda giornata di Milano Rocks ha visto esibirsi sul palco dell'Open Air Theatre dell'Area Expo Experience di Rho i Franz Ferdinand e i National.

Attualmente in tour per promuovere il loro nuovo album in studio "Always ascending", uscito all'inizio dell'anno, i rocker scozzesi hanno proposto dal vivo alcuni pezzi contenuti nel loro ultimo lavoro ma anche canzoni dei precedenti dischi. Così anche la band di Matt Berninger, che lo scorso anno ha pubblicato il suo settimo album "Sleep well beast". Ecco, di seguito, le scalette dei due concerti:

FRANZ FERDINAND:

"Do you want to"

"The dark of the matinée"

"Glimpse of love"

"Always ascending"

"Walk away"

"No you girls"

"Lazy boy"

"Michael"

"Feel the love go"

"Love illumination"

"Ulysses"

"Take me out"

"This fire"

NATIONAL:

"Nobody else will be there"

"The system only dreams in total darkness"

"Don't swallow the cap"

"Walk it back"

"Guilty party"

"Bloodbuzz Ohio"

"I need my girl"

"Slow show"

"Light years"

"Day I die"

"Carin at the liquor state"

"Graceless"

"Rylan"

"Fake empire"

"Mr. November"

"Terrible love"

"About today"

"Vanderlyle crybaby geeks"