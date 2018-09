Pink compie oggi, 8 settembre, 39 anni. Classe 1979, Alicia Beth Moore - questo il vero nome della cantante - è salita alla ribalta all'inizio degli anni 2000 con un fortunato album d'esordio ("Can't take me home"), trainato dal singolo "There you go". Se si esclude il breve periodo di crisi attraversato tra il 2009 e il 2010 (per uscire dallo stallo Pink pubblicò la raccolta "Greatest hits... So far!!!, con il singolo "Raise your glass", che la rilanciò), la carriera della cantante è stata praticamente quasi sempre in ascesa. Nel giorno del suo compleanno abbiamo messo insieme una gallery con i video di 10 suoi successi... fino ad oggi.