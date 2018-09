Paul McCartney in concerto alla stazione di New York, a sorpresa, per festeggiare l'uscita del suo nuovo album di inediti "Egypt station". L'ex Beatle si è esibito insieme alla sua band alla Gran Central Station ieri sera (da noi erano le 2 di notte): il concerto è stato trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube ufficiale di Paul McCartney.

Durante l'esibizione, Macca ha fatto ascoltare al pubblico alcuni brani tratti dal suo nuovo disco (come "Fuh you" e "Come on to me"), ma anche diversi pezzi degli Wings ("Hi, hi, hi", "Letting go", "Nineteen hundred and eighty five"). Non potevano mancare i classici dei Beatles: Paul ha aperto il concerto con "A hard day's night" e tra le altre canzoni del quartetto di Liverpool ha suonato anche "From me to you", "Blackbird", "Ob-la-di, ob-la-da", "Let it be", "Helter skelter" e "Carry that weight". Tra i pezzi in scaletta anche "FourFiveSeconds", il singolo che ha inciso insieme a Kanye West e Rihanna nel 2015.

Ecco la scaletta del concerto:

"A hard day's night"

"Hi, hi, hi"

"Can't buy me love"

"Letting go"

"I've got a feeling"

"Come on to me"

"My Valentine"

"Nineteen hundred and eighty five"

"From me to you"

"Love me do"

"FourFiveSeconds"

"Blackbird"

"Dance tonight"

"Who cares"

"I saw her standing there"

"Fuh you"

"Back in the U.S.S.R."

"Ob-la-di, ob-la-da"

"Birthday"

"Lady Madonna"

"Let it be"

"Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band (Reprise)"

"Helter skelter"

"Golden slumbers"

"Carry that weight"

"The end"