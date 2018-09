Cher torna in tour, dopo quattro anni dall'ultima serie di concerti. La cantante ha annunciato le date di "Here we go again", tournée ispirata agli ABBA, dopo aver avuto modo di confrontarsi con il repertorio del gruppo svedese per l'album di cover "Dancing queen" (legato alla sua partecipazione come attrice al film "Mamma mia! Here we go again" (nelle sale italiane da ieri, giovedì 6 settembre).

Il calendario del nuovo tour di Cher comprende al momento trenta date, ma tutte negli Stati Uniti: partenza fissata per il 17 gennaio 2019 da Ft. Myers, in Florida, poi avanti fino alle porte dell'estate (l'ultima data è in programma il 18 maggio a St. Paul, in Minnessota).

L'album di cover "Dancing queen" uscirà il prossimo 28 settembre, ma la cantante ha già offerto un'anticipazione del disco, il primo singolo "Gimme! Gimme! Gimme!".