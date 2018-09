È ancora Paul McCartney show alla tv statunitense, dopo la partecipazione dell'ex Beatle alla puntata - ormai divenuta un vero e proprio cult - del "Carpool karaoke" nel "The late late show with James Corden" dello scorso giugno. Stavolta, Macca è stato ospite dell'ultima puntata del "Tonight show" di Jimmy Fallon, andata in onda ieri sera, giovedì 6 settembre, e si è divertito a mettere in scena insieme al conduttore un simpatico sketch: i due si sono messi seduti davanti all'ascensore riservato ai visitatori degli NBC Studios, nel Rockefeller Center di New York, i quali non sapevano nulla della presenza di Paul McCartney nell'edificio. Nel video che trovate qui sotto potete guardare le divertenti reazioni dei turisti quando si sono ritrovati a pochi metri di distanza dall'ex Beatle:

Nel corso della puntata, poi, Paul McCartney ha proposto dal vivo uno dei brani contenuti all'interno del suo nuovo album di inediti, "Come on to me":