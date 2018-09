Quando manca poco più di un mese all'uscita di "Loving the alien", il cofanetto che racconterà la fase di maggior successo commerciale della carriera di David Bowie (verrà pubblicato il prossimo 12 ottobre), arriva una nuova anticipazione del box. Dopo la nuova versione di "Zeroes", è disponibile da oggi, venerdì 7 settembre, la nuova versione di "Beat of your drum". Potete ascoltarla proprio qui sotto:

Originariamente contenuta in "Never let me down", album che il fu Duca Bianco spedì nei negozi nel 1987, dopo il successo di "Let's dance" e "Tonight", "Beat of your drum" è stata rivisitata dal produttore e ingegnere del suono Mario J. McNulty. Oltre a far parte del cofanetto "Loving the alien" (insieme all'intero "Never let me down", risuonato), la nuova versione della canzone è inclusa in un 45 giri in edizione limitata (picture disc), in vendita da oggi: sul lato a c'è la nuova versione di "Zeroes".