Società di management e altre compagnie che rappresentano artisti attualmente senza etichetta discografica alle loro spalle avrebbero ricevuto da parte di Spotify degli anticipi, nell'ambito di una nuova politica con la quale la piattaforma punta ad avere un rapporto più diretto con gli artisti (senza il bisogno di dover passare per intermediari). È quanto riferisce il New York Times raccogliendo le testimonianze di alcune fonti anonime. Questo tipo di accordi offrirebbero agli artisti senza grandi etichette alle loro spalle due vantaggi: da un lato, un maggiore controllo della loro musica (anche dal punto di vista economico); dall'altro, la possibilità di concedere comunque in licenza le loro canzoni ad altre piattaforme di streaming (si tratterebbe, infatti, di accordi non esclusivi).

Il compenso che le etihgette discografiche ricevono attualmente da Spotoify quando viene riprodotta in streaming una canzone di loro proprietà ammonta al 52% delle entrate generate da quella stessa canzone. Gli artisti, a loro volta, ricevono da parte delle etichette un compenso pari al 15%. Accettando un accordo di licenza diretta con Spotify, gli artisti e i loro rappresentanti otterrebbero il 100% del compenso.

Spotify diventa dunque un'etichetta? Non proprio. Ha specificato infatti il CEO Daniel Ek: "Queste licenze non ci rendono un'etichetta e non ci interessa diventarlo. Non possediamo alcun diritto sulle registrazioni e non ci comportiamo come un'etichetta discografica".

"Il vecchio modello favoriva alcuni intermediari, ma oggi gli artisti possono produrre e pubblicare autonomamente la loro musica", aveva scritto lo stesso Ek in una lettera inviata ai possibili futuri investitori di Spotify, in occasione del debutto della società a Wall Street.