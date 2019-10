Max Casacci: la sua carriera prima dei Subsonica - VIDEO

Oggi Max Casacci, chitarrista dei Subsonica compie 56 anni.

Nel DNA musicale del chitarrista, autore, produttore, organizzatore e attivista c'è il prog, il synth-pop, la new wave, il reggae e tutto ciò che è finito in quel melting pot di stili e atmosfere che ha reso la sua band inconfondibile: ecco perché, oggi più che mai, ha senso passare in rassegna quelle che sono state le esperienze professionali di Casacci prima della formazione dei Subsonica.

Dalla new wave dei Carmody fino al dark dei Deafear, band condivisa con il compianto Gigi Restagno, figura di culto dell'underground nazionale negli anni Ottanta, passando per gli A Mad in Prague, progetto che lo vide all'opera per la prima volta con Madaski, con il quale qualche anno dopo avrebbe dato vita agli Africa Unite, ecco - nelle pagine seguenti - una carrellata audio-video su come Max Casacci è diventato Max Casacci, cioè uno degli artisti - produttori più completi ed eclettici che la scena tricolore abbia oggi da offrire. Buon ascolto!