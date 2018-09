Il tour mondiale con cui gli Imagine Dragons stanno promuovendo dal vivo il loro ultimo album in studio, "Evolve" (uscito lo scorso anno), ha fatto tappa a Milano questa sera, giovedì 6 settembre. La band guidata da Dan Reynolds si è esibita sul palco dell'Open Air Theatre dell'Area Expo Experience di Rho, nell'ambito della prima giornata del festival Milano Rocks (domani sera gli headliner saranno i National, mentre sabato sarà la volta dei Thirty Seconds To Mars). Ecco, di seguito, la scaletta del concerto milanese degli Imagine Dragons:

"Radioactive"

"It's time"

"Whatever it takes"

"Yesterday"

"Natural"

"Walking the wire"

"Next to me"

"Shots"

"Make it up to you"

"Start over"

"Rise up"

"I don't know why"

"Mouth of the river"

"Demons"

"Thunder"

"On top of the World"

"Believer"